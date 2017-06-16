Deniz Çınar’ın Yazıp Yönettiği Avcı Filmi Uluslararası Şanghay Film Festivali’nde

Deniz Çınar’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 3. uzun metrajlı filmi Avcı, Uluslararası Şanghay Film Festivali’nin International Panorama kuşağına seçildi. Bu yıl 17 – 26 Haziran tarihlerinde 20.si düzenlenecek olan festivale dünyanın pek çok ülkesinden 2500’den fazla film başvuru yaptı. Yapımı Çınar Sanat Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen, Giresun şehrinde ve Kulakkaya yaylalarında çekilen filmin başrollerini Fırat Çınar, Kerim Aydemir, Onur Fırat Altay, Serkan Bilgili ve Harun Gündoğdu paylaşıyor. Dünya prömiyerini Şanghay Film Festivali’nde yapacak olan Avcı, çözülemeyen bir cinayet ekseninde gelişen bir polisiye gerilim filmi.

Basın Bülteni

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