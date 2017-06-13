Dikkat Çeken Bir Belgesel: My Human Self

Geçtiğimiz günlerde yapılan Selanik Belgesel Film Festivali’nde gösterilen sosyal sorumluluk belgeseli My Human Self’in yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Lukas Agelastos ve Spiridoula Gouskou’nun yönetiği belgesel, sokakta yaşayan işsiz ve aç insanları, yine işsiz bir eski pazarlamacının sokakta mutfak kurarak doyurmasını anlatıyor. Konusuyla toplumun duyarsızlığına dikkat çeken belgeseli izlemek isteyen festival yetkililerine bilgi verilebilir.

Fragman

IMDb

Belgeseli izlemek için tıklayınız.