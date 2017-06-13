7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri Bu Yıl 3 Ustaya Veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 09 – 16 Kasım 2017 tarihleri arasında 7.si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri birbirinden değerli üç ustaya takdim ediliyor. Festivalin bu yılki onur ödülü sahiplerinin, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a renk katan Belkıs Özener ve kendine has duruşuyla bilinen yönetmen Mesut Uçakan olduğu açıklandı.

Basın Bülteni

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Belkıs Özener / Halil Ergün

