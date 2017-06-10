Din Liang’ın yönettiği ve Sinan Divrik, Erhan Türkmen, Arda Kavaklıoğlu ile Emin Yaraç’in seslendirdiği animasyon film Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna (Boonie Bears III – Boonie Bears: The Big Top Secret), 14 Temmuz 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Ayı Briar, goril Hugo’nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden popüler bir yer haline getiren Briar’ı binbir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Ayı Briar’ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.