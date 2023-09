Altın Koza Sahiplerini Buldu, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a Sinemanın Yüzü Ödülleri Takdim Edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında, 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni, cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak verilen Sinemamızın Yüzü Ödülleri’nin takdim edilmesiyle başladı. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninin sunumunu Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar üstlendi. En İyi Film Ödülü’nü, Umut Subaşı’nın yönettiği Sanki Her Şey Biraz Felaket filmi; En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü’nü Umut Subaşı; En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Cam Perde filmindeki rolüyle Selen Kurtaran ve Rıza Akın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Karganın Uykusu filmindeki rolüyle Ahmet Agğün aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri:

En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket

Yılmaz Güney Ödülü: Karganın Uykusu

Jüri Özel Ödülü: Cam Perde

En İyi Yönetmen Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Senaryo Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Agğün (Karganın Uykusu)

En İyi Müzik Ödülü: Canset Özgecan (Karganın Uykusu)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan (Cam Perde)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

Yılmaz Güney Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

Mansiyon Ödülü: Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün, 365 Saat)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Film-Yön Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü: Alpgiray M. Uğurlu (Açık Kapılar Ardında)

Öğrenci Kısa Film Yarışması Ödülleri:

En İyi Belgesel Film Ödülü: Hayallerin Ötesinde (Deniz Mıdık)

En İyi Canlandırma Film Ödülü: Nefes (Şule Barman, Erdem Boz)

En İyi Kurmaca Film Ödülü: Karıncanın Ayak İzleri (Ümit Güç)

En İyi Deneysel Film Ödülü: Sonsuza Dek Birlikte? (Zeynep Sude Karabulut)

Öğrenci Kısa Film Yarışması Fikret Öz Jüri Özel Ödülü: Kuşlar İşer mi? (Arif Canpolat)

Uluslararası Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü: No Place For Old Man (Anson Chu)

Uluslararası Kısa Jüri Özel Ödülü: Amaia’s Guests (George Todria)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Mansiyon Ödülü: Kolaj (Gülce Besen Dilek)

Adana Kısa Film Yarışması Ödülü

En İyi Film Ödülü: Aynalı Zırhlı (Abdullah Doğala)

Ulusal Belgesel Film Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: Rodakis’i Ararken

Jüri Özel Ödülü: Aladağ: Bir Yürek Yangını

Mansiyon Ödülü: Flanöz