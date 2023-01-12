Sadi Bey’in Beyazperde Yazıları

Zaman zaman gazetelerde özlü sözlerden müteşekkil Duvar Yazıları okuruz. Sadi Bey, “Duvar Yazıları oluyor da Beyazperde Yazıları neden olmasın?” diye düşündü, filmlerin seyri sırasında not almaya başladı ve böylece Beyazperde Yazıları diye bir kavram icat etmiş oldu. Notlarına arada sırada yenilerini ekliyor. Son ekledikleri:

Sevgi tek başına yetersizdir, iyiliği de korumak gerek. (Amsterdam, Yönetmen: David O. Russell.)

Derler ki… İstediğin bir şeyi elde edemediğinde yapabileceğin en iyi şey, onu unutmamaktır. (Zamanın Külleri-Dung Che Sai Duk-Ashes Of Time, Yön: Wong Kar Wai)