Tayfun Can Demirtaş’ın yönettiği ve Rabia Cemre Kaya, Mert Kara, Fuat Başarılı ile Arif Toker’in oynadığı Cin Perdesi, 07 Ocak 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Skypic Film – TCF Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bora, eşi Arzu’yla birlikte eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlar. Yaptıkları detaylı araştırmalardan sonra hastanenin her bölgesine gizli kamera takmak istediklerinde gerilim dolu anlar yaşanmaya ve böylece korkunç cinayetler ve cin vakaları gün yüzüne çıkmaya başlar. Arzu çok gizli şifreler bulur. Orada yaşanan tüm gizemli olaylar polis laptopundan izlenmektedir. Polisler, Arzu ve Bora’nın yaşadığı her şeyi de takip etmektedirler.