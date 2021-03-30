Sadi Bey’in Beyazperde Yazıları

Zaman zaman gazetelerde özlü sözlerden müteşekkil Duvar Yazıları okuruz. Sadi Bey, “Duvar Yazıları oluyor da Beyazperde Yazıları neden olmasın?” diye düşündü, filmlerin seyri sırasında not almaya başladı ve böylece Beyazperde Yazıları diye bir kavram icat etmiş oldu. Notlarına arada sırada yenilerini ekliyor. Son ekledikleri:

“İnsanın dertlerinin sebebi hatıralarıdır” derler. (Zamanın Külleri-Ashes Of Time, Yön: Wong Kar Wai)

Köylüler ona Hüzün Tanrıçası diyor. (Seberg, Yön: Benedict Andrews)