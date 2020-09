Raya ve Son Macera

Don Hall ile Carlos Lopez Estrada’nın yönettiği ve Awkwafina ile Kelly Marie Tran’ın seslendirdiği animasyon film Raya ve Son Ejderha (Raya and the Last Dragon), 12 Mart 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Uzun zaman önce Kumandra’nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar uyum içinde birlikte yaşamaktaydı. Ancak Druun olarak bilinen uğursuz canavarlar ülkeyi tehdit ettiğinde, ejderhalar insanlığı kurtarmak için kendilerini feda ettiler. Şimdi, 500 yıl sonra, aynı canavarlar geri döndüler ve Druun’u sonsuza dek durdurmak için son ejderhayı bulmak yalnız bir savaşçı olan Raya’ya düştü. Ancak Raya’nın yolculuğu boyunca dünyayı kurtarmanın ejderha sihrinden daha fazlasını gerektireceğini öğrenmesi gerekecektir.