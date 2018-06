Drew Goddard’ın yönettiği ve Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Cailee Spaeny ile Cynthia Erivo’nun oynadığı El Royale’de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale), 12 Ekim 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gömülecek sırları ve karanlık geçmişleri olan 7 yabancı bir otel odasında bir araya gelir. Onların her şey bitmeden önce kendilerini kurtarabilecekleri son bir şansları vardır.

