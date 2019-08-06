Burak Kuka’nın yönettiği ve Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun, Ayça Tilki ile Nila Fırat’ın oynadığı Masal Şatosu: Sihirli Davet, 30 Ağustos 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Retropro tarafından vizyona çıkarılıyor.

11 yaşındaki Neşe, Abisi ve onların arkadaşları, mahallelerinde güzel bir yaz geçirmektedirler. Ancak bir gece Neşe odasının penceresinden bakarken masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını görür. Ertesi sabah bahçede bulduğu şey, masal diyarına açılan kapının sihirli anahtarıdır ve bu anahtar Neşe’nin ve abisinin, arkadaşları ile birlikte o yazın, hâttâ yaşamlarının en unutulmaz iki gününü geçirmelerine sebep olur.