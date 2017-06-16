Trabzon Uluslarası Film Festivali’nin, bu yıl 16 – 26 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Festival yönetimi, Trabzon’da görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği Başkanı Asım Aykan yaptığı konuşmada, Trabzon Uluslararası Film Festivali için yaklaşık 4 aydır çalışma yaptıklarını belirtti. Trabzon’un bir kültür şehri olduğunu ifade eden Aykan, “Trabzon, metrekareye bakarsanız, sanatçının en yoğun olduğu il. Sinema seyircisinin en fazla olduğu illerden biri. Bir gün inşallah Trabzon’da bir film stüdyosu kurulur.” dedi. Festival tanıtımının 05 Temmuz’da İstanbul’da, 19 Temmuz’da da Trabzon’da yapılacağını söyledi.



Orhan Cihan (Festival Düzenleme Kurulu Başkanı) –

Asım Aykan (Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği Başkanı) –

Dursun Çağlayan (İstanbul Trabzon Federasyonu Başkanı)



Ruhi Semiz (Festival Direktörü) – Orhan Cihan – Asım Aykan –

Dursun Çağlayan – Fedai Çakır (Düzenleme Kurulu Üyesi)

