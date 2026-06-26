Gerekli Şeyler UIP Filmcilik Pek Yakında 26 Haziran 2026 Sadi Çilingir 2 Yorum UIP Filmcilik, önümüzdeki aylarda gösterime çıkaracağı filmlerini belirledi. Liste için tıklayınız.
“UIP Filmcilik Pek Yakında” üzerine 2 yorum
Listede Marvel filmleri olan Captain America: The Winter Soldier ve Guardians of the Galaxy var. Marvel filmlerinin Paramount ile ilişkisi bitmedi mi? UIP’nin Türkiye’deki resmi sayfası bile paylaşım yapmıyor artık Marvel filmleri ile ilgili. Marvel artık tek başına çekiyor.
Listede gerçekten çok güzel filmler var. Teşekkürler paylaşım için.