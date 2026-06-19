“UIP Filmcilik Pek Yakında” üzerine 2 yorum

  1. Listede Marvel filmleri olan Captain America: The Winter Soldier ve Guardians of the Galaxy var. Marvel filmlerinin Paramount ile ilişkisi bitmedi mi? UIP’nin Türkiye’deki resmi sayfası bile paylaşım yapmıyor artık Marvel filmleri ile ilgili. Marvel artık tek başına çekiyor.

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