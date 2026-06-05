Festivalde Üçüncü Gün Geride Kaldı: Kadınların Direnç ve Hafıza Hikâyeleri Ankara’yı Sarmaladı

29.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin üçüncü günü; kadınların toplumsal hafızadaki yerini ve adalet arayışlarını odağına alan programıyla Ankaralı sinemasever izleyicilerle buluştu. Festivalin üçüncü günü, 04 Haziran Perşembe sabahında gösterilen Düşler ve Umutlar Arasında ile Kürek Teknesi yapımlarıyla başladı. Akşam saat 19:00 seansında Lucia Murat’ın kült yapıtı Yaşadığını Görmek Ne Güzel ile Ildiko Enyedi’nin Sessiz Dost filmleri izleyicilerle buluştu. Yaşadığını Görmek Ne Güzel filminin gösteriminin ardından Lucia Murat ile yapılan söyleşi film, kişisel hafıza, işkence deneyimi, diktatörlük ve sanatın dönüştürücü gücü üzerine güzel bir sohbete dönüştü.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan



Alin Taşçıyan – Melanie Iredale – Nadira Murray – Seemab Gul



Lucia Murat



Lucia Murat – Alin Taşçıyan



Melanie Iredale



Melanie Iredale – Seemab Gul – Nadira Murray



Seemab Gul

