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Festivalde Üçüncü Gün Geride Kaldı: Kadınların Direnç ve Hafıza Hikâyeleri Ankara’yı Sarmaladı

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29.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin üçüncü günü; kadınların toplumsal hafızadaki yerini ve adalet arayışlarını odağına alan programıyla Ankaralı sinemasever izleyicilerle buluştu. Festivalin üçüncü günü, 04 Haziran Perşembe  sabahında gösterilen Düşler ve Umutlar Arasında ile Kürek Teknesi yapımlarıyla başladı. Akşam saat 19:00 seansında Lucia Murat’ın kült yapıtı Yaşadığını Görmek Ne Güzel ile Ildiko Enyedi’nin Sessiz Dost filmleri izleyicilerle buluştu. Yaşadığını Görmek Ne Güzel filminin gösteriminin ardından Lucia Murat ile yapılan söyleşi film, kişisel hafıza, işkence deneyimi, diktatörlük ve sanatın dönüştürücü gücü üzerine güzel bir sohbete dönüştü.

Alin Taşçıyan

Alin Taşçıyan – Melanie Iredale – Nadira Murray – Seemab Gul

Lucia Murat

Lucia Murat – Alin Taşçıyan

Melanie Iredale

Melanie Iredale – Seemab Gul – Nadira Murray

Seemab Gul

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