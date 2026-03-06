Ann Lee Efsanesi Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

Yönetmen Mona Fastvold, Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee’nin olağanüstü gerçek efsanesini beyazperdeye taşıyor. Merakla beklenen filmden yeni fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Akademi Ödülü adayı Amanda Seyfried, cinsiyet ve toplumsal eşitliği savunan, müritlerince kutsal bir figür olarak görülen ve karizmatik liderliğiyle Shaker topluluğunu şekillendiren Ann Lee’yi canlandırıyor. Ann Lee Efsanesi, bir ütopya inşa etme arayışının coşkusunu ve ıstırabını eşsiz bir dille anlatıyor. Filmde, bir düzineden fazla geleneksel Shaker ilâhisi, Celia Rowlson Hall’un müthiş koreografisiyle büyüleyici hareketlere dönüşüyor.

