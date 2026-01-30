Alice Vial’ın yönettiği ve Magalie Lépine Blondeau, Jonathan Cohen, Florence Janas, Jean Christophe Folly, Anne Benoit, Soufiane Guerrab ile Afida Tahri’nin oynadığı Son An (L’âme Idéale), 130 Ocak 2026’da CJ ENM dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Elsa, ölüleri görebilen ve onların bu dünyadan geçişine yardımcı olan bir palyatif bakım doktorudur. Bu sıra dışı yeteneği nedeniyle kendini aşktan uzak tutar. Ancak çekici ve gizemli Oscar ile tanışması, hayatını hiç de beklemediği bir yöne doğru sürükler. Elsa, Oscar’a yardım etmeye çalışırken aralarında tuhaf, büyüleyici ve yer yer huzursuz edici bir romantik bağ oluşur.

Afiş

