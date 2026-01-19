İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali 2026

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenerek spor ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, bu yıl 2. kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın öncülüğünde hayata geçirilen festival, sporu yalnızca rekabetin değil; insan hikâyelerinin, toplumsal dönüşümün ve güçlü anlatıların merkezine yerleştiriyor. 26 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında, İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleşecek festival kapsamında kurmaca kısa film ve belgesel film yarışmaları düzenlenecek. Festivalin yarışma ve proje geliştirme bölümlerine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle başvurular 31 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Afişler



Logolar

