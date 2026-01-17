Ric Roman Waugh’un yönettiği ve Gerard Butler, Morena Baccarin, Tommie Earl Jenkins ile Trond Fausa’nın oynadığı Greenland: Kıyamet (Greenland 2: Migration), 23 Ocak 2026’da A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, küresel yıkımın ardından hayatta kalanların yeni bir gelecek kurma mücadelesini konu alıyor. İlk filmde ailesiyle birlikte bir yeraltı sığınağına ulaşmayı başaran John Garrity x, şimdi ise harabeye dönmüş bir dünyada yeniden yaşanabilir bir yer bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Kıyametin ardından yaşamın yeniden filizlenmeye çalıştığı bu yeni dünyada, Garrity ailesi hem doğanın acımasızlığıyla, hem de hayatta kalmaya çalışan diğer insanlarla karşı karşıya kalıyor.