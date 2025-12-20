İKÇÜ Film Festivali 2026

İKÇÜ Film Festivali, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından 14 – 18 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival, sinemanın sanat olarak bilgi üretimindeki ve kültürel mirastaki rolüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. İKÇÜ Film Festivali, üniversitenin akademik ve sanatsal üretim ile kültürel katkı arasında köprü kurmasının bir ifadesi olmayı da vizyonuna ekliyor. Düzenlenecek festival kapsamında kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri olmak üzere üç ana yarışma kategorisi ile birlikte ulusal uzun metraj film seçkisi, özel seçkiler, atölye ve paneller de yer alacak.

