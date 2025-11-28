60 Gün Filmi Kolkata Film Festivali’nde

Senarist ve yönetmen İsmail Doruk’un yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 60 Gün filmi Asya’nın en önemli film festivallerinden biri olan Kolkata Film Festivali’ne seçildi. Bu sene 29.su düzenlenen festival dünya sinemasının önemli seçkilerine yer veriyor. Hindistan’ın Kolkata eyaletinde gerçekleştirilecek olan 29. Kolkata Film Festivali, 05 – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 60 Gün filmi festivalin uluslararası bölümünde 05 – 07 Aralık 2023 tarihlerinde Yönetmen İsmail Doruk’un katılımıyla dünya prömiyerini yaparak seyirci ile buluşacak. Dünya sinemasından 13 filmin yarışacağı festivale Türkiye’den 60 Gün filmi katılacak.

Basın Bülteni

