İthaki Yayınları 20 Kasım Kitapları

İthaki Yayınları, 20 Kasım’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Keiko Furukura’nın Kasiyer ve Richard Matheson’un Kurtuluş Şarkısı adlı kitapları 20 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. Massachusetts, haftalar içinde sessiz bir kâbusa sürüklendi. Bulaşıcı bir virüs bir hızla yayılıyor; bulaşanlar deliliğe kapılıp herkesi ısırmaya başlıyordu. Dr. Ramola Sherman, bir sabah sekiz aylık hamile arkadaşı Natalie’den panik dolu bir telefon aldı: Natalie enfekte bir adamın saldırısına uğramıştı. Tek kurtuluşu, kısa sürede herhangi bir hastaneye ulaşıp aşı olmaktı. Ramola ve Natalie, çöken bir toplumun kalbinde ölümcül bir kaosun içinden geçmek zorundaydı.