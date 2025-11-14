Şeyhmus Altun’un Aldığımız Nefes Filmi Ankara Film Festivali’nde Yarışacak

Şeyhmus Altun’un yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi Aldığımız Nefes, 13 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yarışacak. Defne Zeynep Enci’nin başrolünde yer aldığı filmde genç oyuncuya, Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgâr Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak eşlik ediyor. Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda değişen ve altüst olan on yaşındaki Esma’nın gözünden bir felâketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor. Erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma’nın hikâyesi, yok sayılmaya, reddetmeye ve umuda tutunmaya dair güçlü bir portre çiziyor.

