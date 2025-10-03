Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Jüri Üyeleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri üyeleri belli oldu. Jüri üyesi senarist ve çevirmen Ezgi Esma Kürklü Pervaz, Bilkent Üniversitesi Mütercim – Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Jüri üyesi İlkay Nişancı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak akademik hayatını sürdürüyor. Jüri üyesi Vuslat Saraçoğlu, Neden Tarkovsky Olamiyorum adlı filmde yer aldı.

Basın Bülteni

