İçsel Bir Uyanışın Hikayesi: Matilda Duru

Bazen hayatımızdaki en büyük değişimler, fırtınalı olaylarla değil, en sessiz anlarda başlar. Belki bir metro merdiveninde, belki bir rüyanın derinliğinde, ya da belki de kalbimizin en hızlı attığı o anlarda. Bu, bir kadının kendisinden ve tüm yazılmış kaderinden kaçışıyla yüzleştiği, sarsıcı bir uyanışın hikâyesidir. İpek Kocaman’ın kaleminden çıkan Matilda Duru, okuru sadece bir romanın içine değil, aynı zamanda bir ruhun en derin koridorlarına davet ediyor. Roman, her satırında size “Gerçekten ne değişti? Ve ne zaman?” sorularını sordurarak, kendi benliğinizle yüzleşmenizi sağlıyor. Matilda Duru, yazarın diğer eseri ± 9,5 Hafta ile birlikte kitapçılarda okurlarını bekliyor.

İpek Kocaman

