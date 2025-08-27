Dünyanın dört bir yanında yükselen savaş politikalarına karşı, sanatın ve dayanışmanın gücünü bir araya getirmek üzere, 05 – 07 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali düzenleniyor. Festival herhangi bir kurum ve/veya kuruluş tarafından fon – yardım almadan Spartaküs Kültür ve Sanat Derneği üyeleri/ gönüllüleri tarafından organize ve finanse ediliyor. Festival, emperyalist savaşların sinemada doğrudan ya da dolaylı olarak meşrulaştırılmasına karşı ses yükseltiyor. Barışın pasif bir beklenti değil, örgütlenmesi gereken kolektif bir eylem olduğu inancıyla hareket ediyor. Direnişi romantize etmeyen, ama tarihsel bağlamına yerleştiren; sanatın tarafsız değil, adalet ve özgürlükten yana olabileceğini hatırlatan bir duruşu benimsiyor.

