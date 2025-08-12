82. Venedik Film Festivali’nin Yıldızı George Clooney mi Olacak?

82. Venedik Film Festivali 27 Ağustos- 06 Eylül arasında gerçekleşiyor. Festival’in büyük ödülü “Altın Aslan” için aralarında Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Oliver Assayas, Kathryn Bigelow, Valerie Donazelli, François Ozon ve Park Chan-wook gibi iddialı yönetmenlerle, Shu Qi gibi ilk yönetmenlik deneyiminin heyecanını yaşayan bir oyuncunun imzasını taşıyan 21 film yarışıyor.

Festival, filmin yapımcılarının “İtalya’da geçiyor” ve “Bir aşk hikâyesi” dışında, ser verip sır vermedikleri, Paolo Sorrentino’nun “La Gazia – Grace” filmiyle açılacak. Cedric Jimenez’in “yakın gelecekte Paris’te geçen distopik bir polisiye gerilim” diye tanımlanan Fransız yapımı, Valerie Bruni Tedeschi ile Louis Garrel’in oynadığı “Chien 51” filmiyle kapanacak.

82. Venedik Film Festivali’nin kamera ışıklarına, bir süredir beyaz perdeden uzak olan George Clooney damga vuracak gibi görünüyor. Clooney bu yılın mart ve haziran ayları arasında, “Good Night, and Good Luck” oyunuyla Broadway’de aldığı övgüler ve kazandığı “çeyrek dönem” büyük tiyatro başarısı cebinde, Venedik’e zaten “bir sıfır önde” geliyor.

Ama Clooney’in kamera ışıklarında kendisine ortak çıkacak, başrolünü üstlendiği “After the Hunt” filmi yapımcıları tarafından “tartışma yaratabilir” kaygısıyla son anda yarışmadan çekilse de Julia Roberts gibi, son yılların parlayan yıldızı Emma Stone gibi, nerede ve hangi zamanda olursa olsun her daim ilgi odağı olan Charlotte Rampling, Valeria Golino , Cate Blanchett gibi dişli rakibeleri var.

2005 yılında, sinemacı yazar Grant Heslov’la birlikte senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yan bir rol oynadığı “Good Night, and Good Luck – İyi Geceler ve İyi Şanslar” filminden uyarladığı, gazeteci babasının meslektaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra’dan yaptığı canlı radyo pogramlarıyla efsaneleşen Amerikalı savaş muhabiri, araştırmacı gazeteci ve televizyon sunucusu Edward R. Murrow’un 1950’lerde, “bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalışan” Senatör Joseph McCarthy’e karşı verdiği dişe diş mücadeleyi 2025’de Broadway’e taşırken, George Clooney yirmi yıl önce yaşını “erken” bulduğu için, filminde oynamayı uygun görmediği Murrow rolünü tiyatro oyununda üstlendi.

Clooney, Venedik’te “Altın Aslan” ödülü için yarışan, Noah Baumback’in yönettiği “Jay Kelly” adlı dram-komedide, ünlü herkesin tanıdığı bildiği ancak kendisi kendini tanımayan bir aktörü, “Jay Kelly”i canlandırıyor. “Olgunluğa erme” diye de tanımlanan filmde, Jay Kelly ile Adam Sandler’ın oynadığı sadık menajer Ron, Avrupa’yı turluyorlar. Gezip tozup Avrupa’yı tanır ve muhabbet ederken, hayatta yaptıkları seçimlerle, kurdukları ilişkilerle ve geride bırakmak zorunda olduklarıyla yüzleşerek kendileriyle de tanışıyorlar. Filmin Laura Dern, Emily Mortimer, Jim Broadben, Stacy Keach, Greta Gervig gibi güçlü bir oyuncu kadrosu var.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Albero Barbero gösterim programını açıklarken bu yıl da sunulacak filmlerin çoğunun uzunluğunun “iki saat on beş dakika” ile “iki saat otuz dakika” olduğunu belirtirken, bu sürenin son yıllarda neredeyse yerleştiğine vurgu yaptı.

“Yarışma filmleri”

Festivalin ev sahibi İtalya, açılış filmi “La Grazia” dahil beş filmle “Altın Aslan” yarışmasında yer alıyor. Dram – komedi olarak nitelenen “La Grazia”nın başrollerini Paolo Sorrentino’nun vazgeçilmez oyuncusu olarak nitelenen Toni Servillo ile geçen yıl Ferzan Özpetek’in “Diamanti – Elmaslar” filmiyle adından çok söz ettiren Anna Ferzatti paylaşıyor.

Pietro Marcello’nun yönettiği “Duse” İtalyan tiyatrosunun divası Eleonora Duse’nin yaşamını beyazperdeye taşıyor. “Duse” olarak anılan, 1858-1924 yılları arasında yaşamış, sadece İtalya sınırları içinde değil, uluslararası alanda da döneminin en iyisi kabul edilen, sahnede kendi kimliğini tamamen devre dışı bırakabilmesiyle büyük hayranlık uyandıran bu efsanevi oyuncuya Valeria Bruno Tedeschi hayat veriyor.

İtalya’nın diğer üç yarışma filminden Gianfranco Rosi’nin “Sotto le Nuvole” belgeseli, çifte yanardağ tehdidi altında olan Napoli kentine ve halkına bir saygı duruşu, Napoli’nın sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihsel özelliklerine bir toplu bakış olarak tanımlanıyor. Leonardo di Costanzo’nun çektiği, Valeria Golino’nun rol aldığı “Elisa” cinayet dahil, aile içinde işlenen suçları mercek altına alıyor. Franco Maresco imzalı “Un Film Fatto per Bene” italya’da deneysel ve yenilikçi tiyatro ile sinemanın öncülerinden, şair, yazar, oyuncu Carmelo Bene’yi odağa alarak bir film setinde yaşananları sergileyen bir belgesel.

Guillermo del Toro’nun “gotik” olarak tanımlanan “Frankestein” filminin adını duyduğunuzda insan önce “yine mi?” diye sormaktan kendini alamıyor. Ama bir taraftan neye dönüşeceğini bilemediğimiz bir “yapay zekâ” heyecanı ve kaygıları, bir taraftan kaybedilen kol yerine yeni kol çıkarma gayretleri ve çalışmaları olduğunu okuduğunuzda, günümüzde de konunun hem de çok güncel olduğu konusunda del Toro’ya hak veriyorsunuz.

Fransız yönetmen yazar Olivier Assayas’ın, siyasi gerilim olarak tanımlanan “The Wizard of the Kremlin” filminde Jude Law’un üstlendiği Putin rolü merak uyandırıcı. Assayas’ın Giuliano da Empoli’nin 2022 tarihli ilk romanından uyarladığı film izleyiciyi “Sovyetler Birliği’nin dağılmakta, Rusya Federasyonu’nun kurulmakta olduğu 1990’lara, yeni milenyum öncesinde yaşanan fırtınalı altüst oluş dönemine götürüyor. Televizyonda genç bir “reality show” yapımcısı ve oyuncusuyken, sürpriz şekilde Putin’e siyasi danışman olan Paul Bado’nun canlandırdığı kurgu karakter Vladimir Baranov’un gözünden, Kremlin’in karanlık siyaset koridorlarında dolaşırken, genç ihtiraslı Putin’in iktidar basamaklarını tırmanmasını ve Baranov’un Yeni Çar’ın doğuşuna katkılarını izliyoruz.

Her yıl filmlerini Cannes’da açan Jim Jarmusch’un bu kez ters köşe yaparak Venedik’e gelmesi belli ki festival yöneticilerini pek memnun etmiş. Birbirine yabancılaşıp uzaklaşan ailenin genç ve yaşlı üyelerinin yıllar sonra bir araya gelip ilişkilerini gözden geçirmeleri, Jarmusch’un aile antolojisi diye tanımlanan, “Father, Mother, Sister, Brother” adlı drama komedi filminin konusunu oluşturuyor. Jarmusch’un “sessiz, incelikli, komik ve acıklı” diye tanımladığı belirtilen filmin Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Kreips, Adam Driver, Mayim Bialik, Indya Moore ve Tom Waits gibi bir yıldız kadrosu var.

François Ozon, Albert Camus’un 1942’de yazdığı, 1957’de ona Nobel Edebiyat ödülü getiren, “Varoluşculuk” felsefesinin temeltaşı eserlerinden biri kabul edilen “L’étranger – Yabancı” romanından uyarladığı siyah-beyaz dramayla yarışmada. Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier gibi çok sayıda kadın oyuncuyu oynattığı komedi, drama, gerilim filmleriyle adını duyuran Ozon, 2019’da “By The Grace Of God” gibi kilisenin, bir rahibin çocuk tacizinin üstünü örtmeye çalışmasını gündeme getirdiği; 1916’da çektiği “Frantz” gibi “Biz bu savaş üç ayda sona erecek diye, çocuklarımızı güle oynaya ölüme gönderdik” diye pişmanlık içinde yakınan babaların ağzından, milyonlarca kişinin yaşamına mal olan Birinci Dünya Savaşı’nın acımasızlığını ve insanların hayatlarının darmaduman olmasını sergilediği can acıtıcı filmlere de imza attı.

Luchino Visconti’nin 1967’de “Lo Straniero”, Zeki Demirkubuz’un 2001’de “Yazgı – Fate” adlı uyarlamalarının ardından Camus’un romanını üçüncü kez beyazperdeye taşıyan Ozon’un, 1930’ların bambaşka siyasi koşullarında Cezayir’de geçen bu varoluşcu felsefi romanı nasıl bir yaklaşımla ele aldığını izlemek ilginç olacak. Visconti’nin filminde Marcello Mastroianni’nin, Demirkubuz’un filminde Serdar Orçin’in canlandırdığı“Yabancı – Meursaut” karakterini Ozon’un “L’étranger”inde Benjamin Voisin oynuyor.

Yorgos Lathimos’un, Emma Stone’nin dördüncü kez başrolü üstlendiği “Bugonia” adlı filmi, bilim – kurgu kara komedi. Jang Joon-hwan’ın 2003’de çektiği “Save the Planet” adlı Güney Kore filminin ingilizce uyarlaması.

Kathryn Bigelow’un yönettiği “A House Of Dynamite” Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso Jared Harrison’un oynadığı, Beyaz Saray yetkililerinin ABD’ye yönelik füze saldırısını önlemeye çalıştığı jeopolitik siyası gerilim.

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yazıp yönettiği “The Voice of Hind Rajap” geçen yıl Gaza’nın kuzeyinde altı kişilik ailesiyle birlikte bir arabada İsrail ateşi altında kalan beş yaşındaki Filistinli kız çocuğunun, ailesinin diğer fertleri gibi öldürülmeden önce Kızıl Haç görevlilerine yaptığı “kurtarın bizi” çağrısı. Çok güncel ve acı verici bir siyasi dram.

Fransız yönetmen Valerie Donzelli’nin “A’ pied d‘oeuvre – At work” adlı filmi başarılı bir fotoğrafçının işini bırakıp yazma hayalinin peşinden koşarken, karşı karşıya kaldığı maddi sıkıntılar ve verdiği kişisel mücadeleler üzerine.

Macar yönetmen Laszlo Nemes’in yönettiği “Orphan” da bir başka siyasi drama. Film, Macaristan’da 1956’da komünist yönetime karşı halkın başlattığı ayaklanmanın, Sovyet tanklarıyla kanla bastırılmasının ardından yaşananları konu alıyor. Bir annenin ideal bir baba efsanesiyle büyüttüğü yahudi çocuk, babası olduğunu söyleyen tekinsiz, kaba saba bir adamla karşı karşıya gelince hayatı altüst oluyor, annesinin de İkinci Dünya Savaşı’nda nasıl sağ kaldığı öğreniyor.

Güney Kore’li yönetmen Park Chan-wook, “Eojjeol Suga Eopda- No other Choise” adlı kara komedi gerilim filmiyle yarışıyor. 25 yıllık işini kaybeden bir adam, yeni bir iş bulmak için umutsuz bir arayışa girer. Nafile. Sonunda tek çözümün rakibini ortadan kaldırmak olduğuna karar verir. Film Donald Westlake’nin “Ax – Balta” romanından uyarlama.

Amerikalı yönetmen ve oyuncu Benny Safdie’nin yazıp yönettiği, yapımcılarından biri olduğu “The Smashing Machine” biyografik bir spor draması. Eski güreşci ve Karma Dövüş Sanatları dövüşcüsü Mark Kerr’in öyküsü. Altın ve gümüş madalyaları ve çeşitli branşlarda şampiyonlukları olan Mark Kerr’i Dwayne Johnson, o sırada eşi olan Dawn’ı Emily Blunt canlandırıyor.

Sahne adıya “Shu Qi”, Tayvan doğumlu – Hongkonglu yönetmen, oyuncu manken. Asıl adı Lin Li-hui. Tayvan’ın en başarılı ve en güzel oyuncusu olarak tanınıyor. “Nühai – Girl” 49 yaşındaki Shu Qi’nin ilk yönetmenlik denemesi. 1980’lerin sonunda içine kapanık, zor bir hayattan gelen bir genç kızın kimliğini bulma öyküsü. Kendi yaşında neşeli, hayat dolu bir kızla arkadaş olduktan sonra, o da dışa dönmeyi, kendi isteklerini ortaya koymayı öğreniyor. Ailesinin hayat anlayışıyla, kendi arzu ettiği daha özgür hayat arasında bir çıkış yolu arıyor.

Beijing doğumlu Çinli yönetmen Cai Shangjun’un “Ri Gua Zhong Tian – The Sun Rises On Us All” filmi, bir aşk ve pişmanlık draması. Eski aşıklar yıllar sonra ayrı geçmiş zamanın ve yaptıkları fedakârlıkların pişmanlığı içinde yeniden karşılaşıyorlar. Tekrar ayrılmadan önce ağlayarak son bir kez kucaklaşıyorlar.

Macar yönetmen, senarist Ildiko Enyedi’nin “Silent Friend” filmi, “Variety” dergisinde yer alan bir anlatıma göre, yüz yıllık bir zaman dilimi içinde, Almanya’nın üniversite kenti Margburg’da, batonik bahçesinde “insanları izleyen heybetli bir ağacın” çevresinde gelişen; 1908, 1972 ve 2020’de geçen ve bir şekilde birbirine değen, “çevredeki bitkiler tarafından şekillendirilen ve dönüştürülen insana dair” üç öykü. Tony Leung Chi-wai, Léa Seydoux, Martin Wuttke oynuyor. Indiko Enyedi, Tony Leung’un candırdığı, filmin çatısını kuran “neuroscientist – sinirbilimci” rolünü özel olarak onun için yazmış.

Norveçli yönetmen, oyuncu Mona Fastvold’un Brady Corbet’le beraber yazıp yönettiği tarihi, dramatik “The Testament of Ann Lee” müzikali, Amerika’da, Shaker hareketinin kurucusu Ann Lee’nin öyküsünü sergiliyor. Müzikal, “epik masal” olarak tanımlanıyor ancak gerçek olaylardan yola çıkıyor. 1736’da İngiltere’de doğan Ann Lee, 1774’de küçük bir grupla New York’a göç ediyor. Takipçileri tarafından “Kadın Mesih” ilan ediliyor. Amerika’nın en geniş utopik topluluğunu oluşturuyor. İnananlar neşeli canlı şarkılar ve danslarla sarsılıp sallanarak ibadet ediyorlar. Ann Lee’yi Amerikalı oyuncu şarkıcı Amanda Seyfried oynuyor.

“Altın Aslan” yarışma jürisi

“Altın Aslan” ödülü için bu 21 filmi, değerlendirecek Uluslararası Jüri Başkan’ı, iki Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen ve senaryo yazarı Alexander Payne. Adı açıklanan diğer jüri üyeleri: Cézar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu Stéphane Brizé; İtalyan yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Maura Delpero; Altın Palmiye ödüllü Romen yönetmen yazar Cristian Mungiu, Altın Ayı ve daha pek ödülün sahibi Londra’da sürgünde yaşayan İranlı bağımsız film yapımcısı Mohammad Rasoulof, Altın Küre ve en iyi oyuncu dalında Altın Palmiye ödüllü Brezilyalı oyuncu, yazar Fernanda Torres, En iyi kadın oyuncu dalında David di Donatello ödüllü Çinli oyuncu Zhao Tao.

“Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü” yapıtlarıyla sinema sanatının gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı 82 yaşındaki Alman yönetmen, senaryo yazarı ve oyuncu Werner Herzog’a verilecek. Herzog’un “Ghost Elefants”ı, belgesel film kategorisinde gösterilecek.

İkinci “Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü” nü birlikte çalıştığı yönetmenlerin karakteri yorumlama taleplerine büyük başarıyla karşılık verdiği, ayrıca kendi katkılarını da ortaya koyduğu için, Hitchcock’un “Ölüm Korkusu – Vertigo” filmindeki gibi akıllardan çıkmayan perforansıyla, 90 yaşındaki Amerikalı oyuncu Kim Novak alacak.

“Gözden kaçmayan filmler”

“Yarışma dışı” ve “Ufuklar” gibi diğer kategorilerde yarışacak ya da gösterilecek filmler arasında da çok sayda ilgi çeken yapım var.

“After the Hunt” Yönetmen Luca Guadagnino’nun “Ben de – Me too” kadın hareketine gönderme yapan, üniversitede yaşanan bir cinsel taciz iddiasını konu alan suç ve psikolojik gerilim filmi. “Tartışma yaratabilir” kaygısıyla yapımcılarının isteğiyle, “Yarışma dışı – Yönetmenin seçimi” bölümünde gösteriliyor. Julia Roberts, Andrew Garfield, Chloe Sevigni’nin başrolleri paylaştığı filmin, ister yarışma içi, ister yarışma dışı gösterilsin, artık 82. Venedik Film Festivali’nin en çok tartışılan filmlerinden biri olacağı kuşkusuz.

“In the Hand of Dante” Amerikalı ressam yönetmen Julien Schabel’in, yıldızlar geçidi suç, gizem draması, 700.cü ölüm yıldönümünde sanat etkinlikleriyle anılan İtalyan yazar şair filozof Dante Alighieri ve onun “İlahi Komedya”sına bir selâm filmi. Al Pacino, John Malkovich, Oscar Isaac, Franco Nero ve Martin Scorsese gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, gazeteci yazar Nick Tosches’in romanından uyarlandı. “İlahi Komedya”nınVatikan Küphanesi’nde bulunan bir el yazma nüshası, elden ele New York’ta bir mafya şefinden sonra, yazar Tosches’in önüne gelir. Ondan el yazmasının gerçek olup olmadığını belirlemesi istenir.

“Komedie Elahi – Divine Comedy “İranlı Yönetmen Ali Asgari’nin Dante’nin İlahi Komedisi’nin adını taşıyan filmi Komedi Elahi, “Horizons – Ufuklar” bölümünde yarışacak. 200’den fazla uluslararası ödülü olan 42 yaşındaki yönetmen yazar ve film yapımcı Ali Asgari’nin İran, İtalya, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin yapımcısı olduğu komedi filmi, saçma sapan bir bürokrasiyle uğraştıktan sonra neredeyse “gerçeküstü” bir ortamda, yasaklanan filmini izin almadan göstermeye karar veren bir yönetmenin başına gelenleri anlatıyor.

“Kurgu dışı”

Marc by Sofia: Sofia Coppola, belgesel filminde dünyanın en etkili kişisi listelerine giren Amerikalı moda tasarımcısı 1963 doğumlu Marc Jacobs’u konu alıyor.

Ghost Elephants: Alman yönetmen Werner Herzog Angola’da alışılmadık bir fil sürüsünü gündeme getiriyor.

Kim Novak Vertigo: İsviçre doğumlu, Amerikalı yönetmen Alexandre O. Phillippe’nin çektiği belgeselde Kim Novak’ın, yıldızlığa yükselmesinden, 1991’de çok erken bir dönemde adım adım sinemadan uzaklaşıp Oregon’da inzivaya çekilmesine kadar hem yaşamı, hem de Alfred Hitchcock’un “Vertigo – Ölüm Korkusu” başta olmak üzere filmlerinden parçalarla, bu sektördeki yeri sergileniyor.

Directors Diary – Alexandr Sokurov: Rus film yapımcısı Sokurov’un, 1961’den-1995’e kadar tuttuğu günce beş saatlik bir belgesel film oluşturuyor. Sokurov sadece kendi anılarını değil, İkinci Dünya Savaşı sonrası yarım yüzyıllık çok önemli siyasi, ekenomik, ve sosyal konuları da kaleme almış.

Görüldüğü gibi 82. Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan” için yarışan filmlerde olduğu gibi, diğer bölümlerde gösterilecek filmlerde de, iklim değişikliklerinden, artan suç oranına, siyasal ortamdaki gerilimden, aile içi gerilime, gelecek korkusundan, yaşamsal tehditlere, bilim alanında kimi zaman korkucu kimi zaman umut veren gelişmelere kadar, günümüzde kafamızı karıştıran, bizde kaygı, sıkıntı, korku yaratan, bazen de merak uyandıran her meseleden bir yaprak bulmak mümkün.

Çiğdem Kömürcüoğlu