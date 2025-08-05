Sisler Bulvarından Geçtim: Biket İlhan

Karina Film, müzik, sinema, resim ve edebiyatın duayen ismi Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan belgeselini sinema tarihimizin bir köprüsü olarak izleyenlerin beğenisine sunuyor. Belgeselde Güreli’nin gözüyle hem Yeşilçam’da üretmiş hem de yeni sinema döneminde üretimlerine devam eden, sinemamızın parıldayan ışıklarından Biket İlhan’ın eserleriyle bir yolculuğa çıkılıyor. Yapımcılığını Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın üstlendiği belgeselde stüdyo işlemleri Fono Film tarafından yapılırken, Doğan Duru’nun düzenlemesiyle yer alan Deli Gözler parçası Nihan Belgin’in yorumuyla seslendiriliyor.