Fantasİstanbul 2025 İstanbul Fantastik Film Festivali, “Özgün Uzun Metraj Film Garantisi” mottosuyla 16 – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki jürisi, Okan Bayülgen başkanlığında Ayça Varlıer, Başak Parlak, Cem Karcı, Cihangir Ceyhan, Ege Kökenli, İpek Erdem, Mevlüt Koçak, Şevket Süha Tezel gibi isimler oluşuyor. İki kategoride ödül verilecek festivalin Ulusal ve Uluslararası Yarışma Seçkileri dışında, Fantastik Galalar gösterimleri de yapılacak.

Ulusal Yarışma Filmleri

