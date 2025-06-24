Zorlu PSM’de Bu Hafta: 23 Haziran – 06 Temmuz

Zorlu PSM’nin açık hava mekânı Vestel Amfi, film gösterimlerine ev sahipliği yaparak sinemaseverleri bir araya getiriyor. Pluxee Sinema Günleri kapsamında 30 Haziran’da gösterilecek Flow: Bir Kedinin Yolculuğu ile yaz gecesi heyecanı Vestel Amfi ekranına taşınıyor. Aynı zamanda Wimbledon Tenis Turnuvası’nın her aşaması 30 Haziran’dan itibaren canlı yayınlarla Vestel Amfi’de izleyiciyle buluşurken, Zorlu PSM’nin sahneleri müzikseverlere akustikten metale uzanan çok geniş bir müzikal çeşitlilik sunuyor. 05 Temmuz’da Vestel Amfi Jamie S, PSM Loves Summer by %100 Müzik’in gecesine enerjik bir başlangıç yapacak.

Basın Bülteni

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