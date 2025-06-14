Danny Boyla’un yönettiği ve Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, Jack O’Connell ile Ralph Fiennes’in oynadığı 28 Yıl Sonra (28 Years Later), 20 Haziran 2025’de TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Öfke virüsü dünyaya yayıldıktan otuz yıl sonra, insanlık hâlâ hayatta kalmaya çalışmaktadır. Küçük bir adada oluşan virüsün tesirinden korunmuş bir topluluk, ana karaya açılan tek bir geçit sayesinde yaşamını sürdürmektedir. Ancak içlerinden biri, adayı terk edip karanlıkla yüzleşmek zorunda kalınca hem virüsün evrimini, hem de insan doğasının en derin uçurumlarını ortaya çıkaran bir yolculuk başlar.