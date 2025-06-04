İthaki Yayınları 15 Haziran Kitapları

İthaki Yayınları, 15 Haziran’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Mizuki Tsucimura’nın Aynadaki Yalnız Şato ve Grady Hendrix’in Kurtulan Kızlar Terapi Grubu adlı kitapları 15 Haziran’da satışa sunulacak. 1970’lerde, korkunç bir katliamdan sağ kurtulan Adrienne Butler, kendisiyle aynı kaderi paylaşan beş kadını bir araya getirerek “Kurtulan Kızlar Terapi Grubu”nu kurdu. Bu kadınlar, film anlaşmaları, zengin adamlarla yaptıkları evlilikler ya da hayır işleriyle geçmişlerini unutmaya çalışıyorlardı. Biri hariç: Lynnette Tarkington. Caninin biri o daha on altı yaşındayken ailesini ve erkek arkadaşını katletmişti. Lynnette bu katilin bir gün geri döneceğine saplantılı bir şekilde inanıyordu.