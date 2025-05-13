Balık Ayhan’ı Kaybettik

Müzisyen ve oyuncu Balık Ayhan, 13 Mayıs 2025 Salı günü hayatını kaybetti. Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, 21 Mart 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Profesyonel müzik hayatına Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’nde başladı. Delikanlı ve Kehribar adlı TV dizilerinde ve Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar, Baba 1,5 adlı filmlerle beyazperdeye de gelen Balık Ayhan’ın cenazesi, vefat ettiği 13 Mayıs 2025 Salı günü Kasımpaşa Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.