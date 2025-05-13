Ayhan Küçükboyacı’yı Kaybettik

Müzisyen ve oyuncu Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs 2025 Salı günü hayatını kaybetti. Sanat dünyasında Balık Ayhan lâkabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı, 21 Mart 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Profesyonel müzik kariyerine Galata Kulesi’nde başladı. Delikanlı ve Kehribar adlı TV dizilerinde ve Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar, Baba 1,5 adlı sinema filmlerinde rol alan Ayhan Küçükboyacı’nın cenazesi vefat ettiği 13 Mayıs 2025 Salı günü Kasımpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.