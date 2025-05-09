Chairun Nissa’nın yönettiği ve Asmara Abigail, Ajeng Giona, Tata Janeeta ile Edward Akbar’on oynadığı Musibet (Muslihat), 25 Temmuz 2025’de Özen Film dağıtımıyla Büyük Galileo Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ebeveynlerini kaybeden iki genç kız, yeni bir hayata başlamak umuduyla uzaklardaki tenha bir yetimhaneye yerleştirilir. Ancak bu yer, sadece çocukların değil, görünmeyen varlıkların da yaşadığı uğursuz bir mekândır. Geceleri duyulan fısıltılar, duvarlarda yankılanan eski ilahiler ve karanlıkta kıpırdayan siluetler giderek daha korkunç bir hal alır. Sessizlik, yerini ani çığlıklara ve açıklanamayan ölümlere bırakır.