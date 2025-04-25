Engelsiz Filmler Festivali 2025

Puruli Kültür Sanat tarafından onüçüncü kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 23 – 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Goethe – Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Programda yer alan tüm filmlerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile gösterildiği festivalde söyleşi, ödül töreni gibi etkinlikler de erişilebilir olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası Kısa Film Yarışması, Dresden Kısa Film Festivali Seçkisi ve Çocuklar İçin bölümleri ile birlikte festival, Bir Çağ Yangını başlığı altında, yirmibirinci yüzyılın geride bıraktığımız ilk çeyreğinde tüm dünyada yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara mercek tutmayı hedefliyor.

Afiş



İlan



Kayıp Çorapların Gizemi (Mystery of Missing Socks)



Kuap



Küçük Kayakçı (Kayak)



Turp Hasadı (Naeris – The Turnip)

