Gastronomi ve Sinema Urla’da Buluşuyor

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, mutfak dünyasının profesyonellerinden üniversite öğrencilerine, yerli – yabancı şeflerden yönetmen ve yapımcılara, restoran işletmecilerinden turizm sektörünün önde gelen isimlerine ve yerel gıda üreticilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini, kültür ve sanat tutkunlarıyla 23 – 24 – 25 Mayıs tarihlerinde, Urla’da buluşturacak. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek festival, katılımcılara ilham kaynağı olacak buluşmalar, interaktif deneyimler sunmayı hedefliyor. Urla’nın kendine özgü gastronomik zenginliklerini ve bölgeye ait tatlarını dünya çapında görünür kılmak da festivalin temel amaçları arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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