İthaki Çocuk 24 Nisan Kitapları

İthaki Çocuk Yayınları, 24 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Jason Reynolds’un O Sorada, Dublör Çocuk adlı çizgi roman kitabı 24 Nisan’da satışa sunulacak. Bol ödüllü ve çok satan Jason Reynolds’tan muhteşem bir çizgi roman. İşte karşınızda yepyeni bir süper kahraman: Dublör Çocuk. O, şehrin en yeni ve süper kahramanı. Ya da yaşadığı binanın. Ya da hiç değilse kendi zihnindeki dünyanın. O sizi En Fena Herbert Singletary gibi kötülerden koruyacak. Ya da Endişeli Titreyiş’ten. Ya da Kötü Zaman’dan. Tabii önce kendini kurtardıktan sonra. Ah, tabii bir de kediyi. Kediyi kurtarmak zorunda. Yoksa, Kedi mi O’nu kurtaracak?