Benny Safdie’nin yönettiği ve Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jason Tremblay ile Bas Rutten’in oynadığı The Smashing Machine, 03 Ekim 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için nelerden fedakârlık etmesi gerekecek?