Büyük Heyecanla Beklenen M3GAN 2.0 Filminin Birinci Fragmanı Paylaşıldı

2023’te popüler kültürü ele geçiren katil bebek geri döndü. Ve bu sefer yalnız değil. M3GAN’ın arkasındaki orijinal yaratıcı ekip —korku devleri James Wan (Atomic Monster), Jason Blum (Blumhouse) ve yönetmen Gerard Johnstone— M3GAN 2.0 ile yapay zekâ kaosunda yepyeni bir çılgın bölümü yeniden başlatıyor. Birinci fragmanı paylaşılan filmde M3GAN, bir yapay zekâ harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü (ve kusursuz koreografisiyle) bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma (Allison Williams), şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekânın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady (Violet McGraw), şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır.

Basın Bülteni

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