Kocaeli Kısa Film Festivali Ödülleri Açıklandı

Kocaeli’de bu yıl ilk defa düzenlenen Kocaeli Kısa Film Festivali’ne ödüller sahiplerini buldu. Kentin ev sahipliğinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla gerçekleştirilen festival, 01 – 05 Ekim 2022 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlendi. En İyi Kısa Film Ödülü’nü yönetmenliğini Reşat Fuat Çam’ın üstlendiği Kömür adlı kısa film kazandı. Öykülü ve kurmaca kategorisinde bulunan kısa filmlerin yarıştığı film festivalinde, yönetmen, senarist, sinema oyuncuları, yapımcı ve sinema eleştirmenlerinin katılımıyla çeşitli söyleşiler atölye çalışmaları, sempozyum ve başka etkinlikler de düzenlendi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

En İyi Kısa Film Ödülü: Kömür (Reşat Fuat Çam)



En İyi Yönetmen Ödülü: Reşat Fuat Çam (Kömür)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Pınar Gık (Kömür)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kayhan Açıkgöz (İntihar Bekçisi)



Yasam Boyu Onur Ödülü: Nevra Serezli, Ümit Efekan



Sinema Emek Ödülü: Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Zuhal Gencer



Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülü: Rahman Beşel (İyi ki Varsın Eren)

Yılın En İyi Oyuncusu Ödülü: Serdar Orçin (Ceviz Ağacı)

