Frankofon Film Festivali 2025

Frankofon Film Festivali, 14 – 23 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştireceği programını açıkladı. Yedinci sanat, Mart ayından itibaren 16 şehirde, uluslararası en büyük festivallerde ödül kazanmış 14 filmden oluşan Türkçe altyazılı bir seçkiyle onurlandırılacak. Institut Français ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği girişimi ile başlatılan festival, Ankara, İstanbul, İzmir, Bergama, Ayvalık, Bandırma, Muğla, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kapadokya, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Lüleburgaz ve Mersin’de, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Romanya ve İsviçre büyükelçiliklerinin yanı sıra kültür merkezi iş birliğiyle yapılacak.

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