Can Kızıltuğ, Korsanlar Diyarı’nın Unutulmaz Lideri Oluyor

Son yılların yükselen yıldızı Can Kızıltuğ, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı adlı yeni filminde izleyici karşısına unutulmaz bir karakterle çıkıyor. Masalsı hikâyesiyle büyüleyen filmde, Kızıltuğ bu kez korsanlar diyarının liderini canlandırıyor. Ancak bu lider, alışılmış korsan imajını altüst ediyor. Can Kızıltuğ, rolüyle ilgili heyecanını izleyicilerle paylaştı: “Korsanlar diyarının lideri olarak sizleri karşılayacağım ama biz sizin bildiğiniz korsanlardan değiliz, haberiniz olsun.” dedi.

Basın Bülteni

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