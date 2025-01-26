70’lerden Günümüze Uzanan Buruk Bir Aşk Hikâyesi: Aşkın Dünkü Çocukları

Aşk, dostluk ve çocukluğun kalpleri ısıtan hikâyesini beyazperdeye taşıyan Aşkın Dünkü Çocukları, 31 Ocak’ta gösterime girecek. Çocukluk anılarına bir yolculuk sunan ve şefkat dolu bir atmosfer yaratan film, 70’lerden günümüze uzanan buruk bir aşk hikâyesini anlatıyor. Film, Ünye’den San Francisco’ya kadar uzanıyor. Yıllarca çocukluk aşkı İsabel’e duyduğu hasreti içinde taşıyan Arif, yalnız ve aksi bir adam olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ancak onun yalnız hayatına dair küçü08k bir umut, Gürcü çocuk Nodiko ile varlığını gösteriyor. Nodiko’nun gelişiyle Arif, yeniden bağlandığı bir topluluk ve unuttuğu çocukluk ruhuyla hayatını yeniden keşfediyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.