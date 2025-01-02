İthaki Yayınları 09 Ocak 2025 Kitapları

İthaki Yayınları, 09 Ocak’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Tüm dünyada sansasyon yaratan Dorohedoro Serisi şimdi Türkçede; yayınlanan ilk kitabın adı: Dorohedoro 1. Cuniçiro Tanizaki, Gündüz Şeytanları’nda cinayet, röntgencilik ve Tokyo’nun yeraltı suç dünyasına dair heyecanlı bir hikâye anlatıyor. Emir Güney’in dilimize çevirdiği Karambol: Premier Lig’in Taktiksel Tarihi, Futbolun nasıl geliştiğini ayrıntılı bir şekilde ele alan ve şimdiye kadar yazılmış en eğlenceli, bilgi dolu, zengin futbol kitaplarından biri. Mesut Barış Övün’ün, Neyse ki Günler Uzadı adlı hikâye kitabıyla ise günlük hayatın sıradan ve derin izleri keşfediliyor.