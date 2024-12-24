Susan Sontag’tan Rahatsız Edici ve Derinlikli Bir Anti-Roman: İyiliksever

Amerikalı yazar Susan Sontag’ın deneysel kurgu alanındaki ilk çalışması İyiliksever, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. İlk kez 1963’de yayımlanan ve eşsiz bir yazarı dünyaya duyuran bu benzersiz eser, eğlenceli olmasının yanı sıra rahatsız edici ve derinlikli bir anti-roman olma niteliğini taşıyor. İyiliksever, zengin ve hoşgörülü babası tarafından desteklenen, alışıldık insani hırslardan yoksun Hippolyte adlı genç bir adamın rüyalarını yorumlamak için hayatını kullanışını konu alıyor. Hippolyte, bir dizi rahatsız edici rüya görmeye başlayınca bir karar verir: Bundan böyle hayatını yorumlamak için rüyalarını kullanmak yerine, rüyalarını yorumlamak için hayatını kullanacaktır.