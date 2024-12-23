Yüzyıllık Yalnızlık Ciltli Özel Baskısıyla Raflarda

Latin Amerika edebiyatının en büyük başyapıtlarından Yüzyıllık Yalnızlık, ciltli özel baskısıyla Can Yayınları etiketiyle raflarda. Gabriel Garcia Marquez’in hikâye anlatımına yeni bir bilinç getirdiği eseri yayımlanmasının üzerinden elli yedi yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen dünya edebiyatının en sevilen eserlerinden biri olmaya devam ediyor. Kurgu sanatının başyapıtı şimdi özel baskısıyla okurlarını yeniden selamlıyor. Büyülü gerçekçilik akımının en parlak örneklerinden olan romanda, Buendía ailesinin yedi nesil boyunca yaşadığı olayları destansı bir dille kaleme alan Gabriel Garcia Marquez, aşk, savaş, aile bağları ve insanın varoluş mücadelesi gibi tüm evrensel temaları işliyor.