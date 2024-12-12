İthaki Yayınları 19 Aralık Kitapları

İthaki Yayınları, 19 Aralık’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Granta dergisinin en iyi genç Amerikan yazarları arasında gösterdiği Emma Cline, daha ilk romanı Kızlar’la büyük bir başarı kazandı, 2016’da Shirley Jackson En İyi Roman Ödülü’ne layık görüldü, yayımlandığı yılın en iyi romanlarından birini yazdı. Amerikan tarihinin en vahşi hikâyelerinin birinden, Charles Manson kültünden esinlenen Kızlar, gösterişli ve tutkulu hayatların barındırdığı çeşitli sapkınlıkları, özgürlüğün arkasında saklanabilen anarşiyi genç bir bakış açısıyla anlatıyor. Kızlar romanı, 1960’lı yılların sonlarında, gençliğin çığırından çıktığı, özgürlüğün ve anarşinin eyaleti kapladığı California’da geçiyor.