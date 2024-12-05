İthaki Yayınları 12 Aralık Kitapları

İthaki Yayınları, 12 Aralık’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Yazar Clemence Michallon, Sessiz Kiracı’da, onüç yaşındaki kızının, sevgilisinin ve canını bağışladığı tek kurbanının gözünden bir seri katilin ilginç hikâyesini anlatıyor. 1892 yılında yayımlanan Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Mizancı Murat’ın ilk ve tek romanı olarak biliniyor. Türk edebiyatının ilk siyasal ve idealist romanlarından biri sayılan eserde, dönemin sosyal ve siyasal panoraması eleştirel bir üslûpla çiziliyor. İthaki Yayınları’nın 12 Aralık kitapları arasında iki adet de çocuk kitabı var. Will Moogley Hayalet Ajansı serisinin 4. kitabı Hayaletler de Korkar, 5. kitabı ise Beklenmedik Bir Canavar adlarını taşıyor.