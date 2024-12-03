Kemal Yıldız’ın yönettiği ve Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi, Ali Buhara Mete, Mehmet Ali Tuncer, Halil Necipoğlu, Nazan Diper, Osman Alkaş, Muzaffer Yöntem, Ahmet Yenilmez, Burak Alp Yenilmez, Kimya Gökçe, Zekeriya Akman Duru, Mualla Sargut ile Görkem Birsen’in oynadığı Yeniden Başlamak, 27 Aralık 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Marmara Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hafıza kaybı yaşamakta olan gizemli bir adam, onu kurtaran sokak dövüşçüsü ve meraklı bir gazeteci, onun kayıp geçmişini yeniden geri kazanmasına yardım etmek için bir araya gelirler. Bu süreçte, kendi hayatlarını da çok derinden değiştirecek bağlar keşfederler.